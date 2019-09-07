نيفين جامع: البنك الدولي رفع تمويل مشروعات ريادة الأعمال لـ 50 مليون دولار

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن مجموعة البنك الدولي، رفعت حدود تمويل مشاريع الابتكار فى مصر من 15 مليون دولار إلى 50 مليون دولار من اجمالي التمويلات البالغة 200 مليون دولار، ضمن جهود الدولة بمشاريع الابتكار ورواد الأعمال.



وأضافت" جامع" خلال مقابلة مع جمعية رجال الأعمال، اليوم، أن الجهاز يعمل ضمن اكثر من محور لاتاحة التمويل سواء التمويل المباشر او من خلال البنوك والمؤسسات والجمعيات الاهلية بالاضافة إلي التعاقد مع 13 بنك لهم انتشار واسع فى مختلف محافظات الجمهورية باقل سعر للفائدة، بالاضافة إلى التعامل مع 450 جمعية أهلية ومنها ما هو "ا"، "ب" و"ج"، مشيرة إلى أن الجهاز يركز على الفئة الاخيرة "ج" خاصة وانها ليست لها القدرة على التعامل مع البنوك.



وذكرت، أنه تم استحداث آلية جديدة للمرة الأولي لتمويل الالات والمعدات وتشغيل المصانع من خلال التعامل مع14 شركة تأجير تمويلي لتقديم تلك الخدمات، مشيرة إلي أنه يسعي لزيادة التمويل الصناعي من 13% حاليًا إلى 25 % من اجمالي تمويلات أموال الجهاز من خلال التنسيق مع التنمية الصناعية للعمل على تمويل المصانع والمجمعات الصناعية التي طرحتها الدولة.



واشارت أن الجهاز قام مؤخرًا بالعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية بالعاشر من رمضان فى تمويل المجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها، مؤكدة ان التمويل يمنح على اساس اختيار الانشطة الصناعية من تحليل قائمة الواردات.



وأكدت أنه وفق للدراسة التي قام بها الجهاز لتمويل الانشطة الصناعية من خلال قائمة الواردات يوجد أكثر من70% من المنتجات المستوردة بقائمة الواردات يمكن تصنيعها محليًا وبعضها خاماتها متوفرة بالسوق المحلي.



واشارت أنه تم التنسيق الكامل مع مركز تحديث الصناعة واجتماعات مع رؤساء الغرف والمجالس التصديرية وكبار المستثمرين لتحديد قائمة بمستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة لدراسة امكانية توفيرها محليًا من خلال تمويل الانشطة الصناعية المخصصة لهذا الغرض.



واضافت أن الجهاز قام باتاحة التمويل وانهاء المستندات والتراخيص لنحو 226 وحدة صناعية وفقا لانشطة انتاجية محددة مسبقًا من اجمال ما تم طرحه بالعاشر من رمضان بواقع 256 مصنعًا بنظام التملك بالتقسيط على 3 سنوات، مشيرة أنه نتيجة لدخول الجهاز فى تمويل المجمعات الصناعية تم رفع حدود تمويل الوحدات من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد، مؤكدت ان الجهاز يرحب بالتعامل مع مختلف البنوك لتمويل الانشطة الصناعية المحددة مسبقًا ووفق للنموذج التمويلي للجهاز فى تمويل تلك الانشطة.



ولفت إلى أن الدولة قامت بانشاء 13 مجمعا صناعيًا فى 12 محافظة منهم مجمعين بمحافظة الفيوم وتم طرح مجمع مرغم2 للبتروكيماويات ومجمع اخر بمحافظة البحر الأحمر من اجمالي المستهدف الانتهاء منه خلال المرحلة المقبلة بنظام الايجار.

