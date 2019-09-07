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رياضة

مدرب بشكتاش يكشف أسباب تفضيل محمد النني على نجم ساوثهامبتون

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:07 م
محمد النني
محمد النني
أحمد هاني
كشف عبدالله أفسي المدير الفني لفريق بشكتاش التركي والذي انضم إليه مؤخرًا الدولي المصري محمد النني قادمًا من أرسنال الإنجليزي عن أسباب اختياره لنجم خط الوسط المصري وطلب التعاقد معه .

وأكد أفسي خلال تصريحات أدلى بها للصحافة التركية قبل المباراة التي ستجمع فريقه مع عمراني سبور الودية: "نحن نعمل بجد أثناء مراقبة اللاعبين، لدينا فريق جيد يراقب اللاعبين، ولديهم بيانات عن كل لاعب؛ ودرسنا النني بشكل جيد قبل التعاقد معه ووجدنا أنه مناسب لإمكانياتنا".

وعند سؤاله عن سبب اختيار النني بدلًا من ليمينا أكدا: ماريو يلعب بين مركز 6 و8 في الملعب، نحن ليس لدينا لاعب بهذه الميزة، ولكن لدينا محمد النني" .

وكان النني قد تم تفضيله على الجابوني ماريو ليمينا لاعب وسط فريق ساوثهامبتون الذي انضم لجلطة سراي على سبيل الإعارة كما تم إعارة النجم المصري هو الأخر حتى نهاية الموسم .

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