محمد النني يهدر هدفاً عالمياً مع بشكتاش أمام عمراني سبور.. فيديو

ساهم الدولي المصري محمد النني في فوز فريقه بشكتاش التركي على نظيره عمراني سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين منذ قليل ، والتي تعد الأولى للنني مع فريقه الجديد.





وشارك النجم المصري محمد النني بشكل أساسي وظهر بالقميص رقم 15 في مباراته الأولى مع الفريق التركي، وقام النجم المصري بتسديد كرة قوية في الدقيقة 31 من بعد منتصف الملعب بقليل، تصدى لها حارس عمراني سبور .





يُذكر أن النني قد انتقل لـ بشكتاش، قادمًا من نادي أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند أحقية الشراء بعد نهاية الموسم.





وشارك النني في المباراة كاملة، وكان قريبًا من التسجيل في عدة مناسبات ، لكنه لم يستطع إحراز أول الأهداف مع فريقه الجديد ، في المباراة الودية التي انتهت بفوز بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ومن المنتظر أن يشارك محمد النني مع بشكتاش في أول مباراة رسمية يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر أمام فريق غازي عنتاب بالدوري التركي.



