مشاهير وأفلام في رحاب الكرنك .. ساركوزي وفاليري والخشاب وسعد والمومياء وصراع فى النيل الأبرز

«معبد الكرنك» من أجمل المعابد الموجودة بمدينة الأقصر، والذى ذاع صيته بالعالم كله، وجاء إليه أشهر مشاهير العالم، وأظهرت جماله السينما المصرية بأفلامها، ففى السطور التالية نسرد أبرز المشاهير والأفلام فى رحاب الكرنك.



يقول الأثري الطيب غريب مدير معبد الكرنك، إن المعبد زاره العديد من المشاهير السياسة والفن والكرة منهم منذ عدة أشهر، فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، وذلك فى ختام زيارته لجمهورية مصر العربية، والتى التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستمع لشرح واف بسحر الحضارة الفرعونية بالأقصر.



وأيضا زار معبد الكرنك الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وزوجته، والرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان وزوجته

ومفوضة الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق تونى بلير.



وأضاف «غريب» أيضا زار النجم الأمريكى العالمى أوين ويلسون، معابد الكرنك وأبدى إعجابه به، مشيرا إلى أن هذه هى زيارته الأولى لمصر، وأنها فاقت كل توقعاته لما وجده من أمن وأمان وترحيب ودفء من المصريين، وأكد أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة‪.



وأردف مدير معبد الكرنك أن من الفنانين المصريين الذين زاروا المعبد الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنانة سمية الخشاب وزجها السابق الفنان أحمد سعد والفنان أحمد السقا ومحمود حميدة ومنى ذكى و نورهان وليلى علوى وإلهام شاهين وهالة صدقى ودرة والعديد من نجوم الكرة المصرية منهم الكابتن أحمد شوبير وخالد الغندور.



ومن أشهر الأفلام التى صورت بمعبد الكرنك فيلم «غرام فى الكرنك»، وهو من أهم الأفلام الاستعراضية في تاريخ السينما المصرية، وقامت "فرقة رضا" بتصوير عدد من الرقصات بمعبد الكرنك ، والفيلم بطولة محمود رضا، وفريدة فهمي، عبدالمنعم إبراهيم، أمين الهنيدي، ومن إخراج علي رضا.



وفيلم "صراع في الوادي " تدور أحداث الفيلم في مدينة الأقصر، وصورت عدد من المشاهد في معبد الكرنك، لعل أبرزها مشهد النهاية، الفيلم بطولة عمر الشريف، فاتن حمامة، زكي رستم، فريد شوقي، ومن إخراج يوسف شاهين.



فيلم " دماء على النيل " تم تصوير مشاهد النهاية في معبد الكرنك بالأقصر، وتدور أحداث الفيلم حول "الثأر" في الصعيد، وهو من بطولة فريد شوقي، هند رستم، حسن يوسف، أمينة رزق، فاخر فاخر، ومن إخراج نيازي مصطفى.



فيلم " المومياء " الفيلم تدور فكرته حول قبيلة تنقب عن الآثار ومن ثم تقوم ببيعها، وتم تصوير الفيلم بمدينة الأقصر، وعدد من المشاهد في معبد الكرنك، ، ووادي الملوك ، والفيلم بطولة نادية لطفي، أحمد مرعي، أحمد خليل، شفيق نور الدين، محمد نبيه، محمد عبدالرحمن، ومن تأليف وإخراج شادي عبدالسلام.