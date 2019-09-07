اعتذرت عن حضور مهرجان الجونة السينمائي.. سوسن بدر تجري عملية جراحية دقيقة

اعتذرت الفنانة سوسن بدر عن حضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.ونشرت سوسن بدر بيانا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أكدت فيه انها ستجرى جراحة دقيقة بمفصل الركبة.واضافت ان الطبيب المعالج نصحها بملازمة الفراش طول الفترة المقبلة حتي الشفاء الكامل معتذرة بذالك عن مشاركتها فى لحنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي لعدم استطاعتها الحضور.ويعد مهرجان الجونة فرصة لعرض العديد من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، ومن أولويات مهرجان الجونة السينمائي. ويهدف المهرجان، الى وصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.