اليوم .. أول امتحانات دور سبتمبر لكلية العلوم جامعة حلوان

تبدأ كلية العلوم جامعة حلوان اليوم أول أيام امتحانات دور سبتمبر لطلاب الفرقة الرابعة للطلاب الحاملين مادة أو مادتين.



كانت أدارة الكلية قد قررت بدء الامتحانات يوم الاحد ٨ سبتمبر 2019 والتى تستمر حتى الخميس ١٢ سبتمبر 2019 .



بالاضافة إلى أنه تم تعديل موعد بعض المواد بالجدول لطلاب شعبة فيزياء حيوى طبى، حيث إنه تم تغيير موعد مادة فيزياء الكم وفيزياء رياضية الى يوم 9/8 بدلا من مادة ليزر وتطبيقاته لتصبح هى يوم 9/12.



وعلى الطلاب الراغبين معرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية، حيث تم إعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.