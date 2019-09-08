ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. أول امتحانات دور سبتمبر لكلية العلوم جامعة حلوان

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:04 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
تبدأ كلية العلوم جامعة حلوان اليوم أول أيام امتحانات دور سبتمبر لطلاب الفرقة الرابعة للطلاب الحاملين مادة أو مادتين.

كانت أدارة الكلية قد قررت بدء الامتحانات يوم الاحد ٨ سبتمبر 2019 والتى تستمر حتى الخميس ١٢ سبتمبر 2019 .

بالاضافة إلى أنه تم تعديل موعد بعض المواد بالجدول لطلاب شعبة فيزياء حيوى طبى، حيث إنه تم تغيير موعد مادة فيزياء الكم وفيزياء رياضية الى يوم 9/8 بدلا من مادة ليزر وتطبيقاته لتصبح هى يوم 9/12.

وعلى الطلاب الراغبين معرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية، حيث تم إعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الفرقة الرابعة.. اعرف موعد امتحانات دور سبتمبر بكلية العلوم جامعة حلوان

جدول امتحانات دور سبتمبر لطلاب كلية العلوم جامعة حلوان.. صور

ننشر أرقام جلوس طلاب دور سبتمبر بكلية العلوم جامعة حلوان ..صور

تعرف على موعد بدء امتحانات دور سبتمبر بعلوم حلوان

تعديلات بجدول دور سبتمبر بعلوم حلوان .. تعرف عليها

لطلاب علوم المسرح بآداب حلوان تعرف على موعد امتحانى دور سبتمبر

ترشيحاتنا

بعد رفضه الأهلي .. كيكى فلوريس مدربا لـ واتفورد الإنجليزي

بعد تعيينه وزيرا للطاقة.. من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان

بعد انتهاء الجمعية العمومية.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك

مش عاوزة أتجوز .. انتحار طالبة ببني سويف.. والاهالى: محبوبة ودمها خفيف

اخبار النادي الأهلي اليوم السبت 7-9-2019 .. أزارو يحسم مصيره مع القلعة الحمراء

جاءا من شبرا لـ حضور زفاف ابن عمهما.. فماتا غرقا في ترعة دشنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور