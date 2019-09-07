بعد الرباعية.. المنتخب الأوليمبي يكشف مكاسب ودية السعودية.. فيديو

أكد وائل رياض المدرب المساعد لمنتخب مصر الأوليمبي، أن الفريق القومي حقق عدة مكاسب من الفوز على السعودية وديًا اليوم بملعب السويس.





وقال وائل رياض في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المنتخب السعودي قوي ومواجهته إعداد جيد للفريق القومي، مشيرًا إلى أن فوز المنتخب الأوليمبي أمر مهم لأنه يجعل اللاعبين معتادين على ذلك ويعيد ثقة للجماهير التي عانت مؤخرًا من نتائج المنتخب الأول.





وتابع أن المنتخب الأول طالما حقق نتائج جيدة وأسعد الجماهير ويجب مساندته، مشيرًا إلى أن المنتخب الأوليمبي يسعى لإسعاد الشعب المصري ورسم البسمة على وجوه الجماهير.



