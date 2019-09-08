حظر السوشيال ميديا .. مجلس الأهلي يصدر فرمانات بشأن أخبار النادي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.



اتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور.



وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف، على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها، وذلك عملا بالمادة 9 من اللائحة.



والموافقة على تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي وتضم الدكتور محمود باجنيد أمينا عاما وعضوية كل من؛ محمد الجارحي وعبد الوهاب محمد توفيق وعبد الهادي القصبي وأنيسة حسونة وخالد مدين وهشام جمال.