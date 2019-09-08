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أحمــد صبـري

تعليم

باقي من الزمن يومان.. التعليم: بدء الدراسة لتلاميذ النظام الجديد.. الأربعاء

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:13 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه باقي على بدء الدراسة يومان فقط، لافتة إلى أن جميع مدارس الجمهورية صارت جاهزة لاستقبال التلاميذ. 

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرّر أن تبدأ الدراسة بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم 11 /9 /2019 إلى يوم 28 /5 /2020

وقالت وزارة التربية والتعليم: إن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال وذلك في كتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، كما تم إعداد كتاب للصف الثاني الابتدائي خاص بالرياضيات منفصلا عن كتاب الباقة اكتشف . 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر، وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي.

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