كان بيدورها بالمنفلة.. تعرف على بطة إسماعيل ياسين الستروين

الفنان الجميل إسماعيل ياسين "أبو ضحكة جنان" كان يحب السيارات، وكان يعشق السيارة البطة والتي كانت تدور بالمنفلة.



واقتنى أبو ضحكة جنان السيارة النادرة ماركة ستروين موديل عام 48 وظلت معه حتى وفاته في 24 مايو عام 1972 عن عمر ناهز 59 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وتعرضت سيارة الفنان الكوميدى للإهمال طوال السنوات الماضية.



وظلت السيارة مهملة حتى اشتراها أحد الأشخاص ويدعى أكرم صبحى، من ورثة الفنان إسماعيل ياسين، وأنقذ السيارة النادرة ماركة ستروين موديل عام 48 من الصدأ، وقام بعمل صيانة شاملة لها ولمحركها الذى يتم تشغيله بواسطة «المنفلة».



وكانت هذه هى السيارة المحبوبة ستروين 2 سي في 2CV سيارة العامة ويطلق عليها الفرنسيون اسم البطة، وذاع صيت هذه السيارة الرائعة في ثلاثينيات القرن الماضي وسرعان ما أحبها الفرنسيون والعالم.



واستند مصمم السيارة فلامينيو بيرتوني في تصميمه لـ2CV على أولى استطلاعات الرأي المهمة عام 1922 عندما سألت شركة ميشلان لتصنيع الإطارات عشرات الآلاف عن تصورهم لـ"سيارة الشعب" المثالية.