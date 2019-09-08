ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: رفضت 180 مليون جنيه من تركي آل الشيخ لهذا السبب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:48 ص
مرتضى منصور وتركي
مرتضى منصور وتركي آل الشيخ
محمد السعيد
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه رفض مبلغ 180 مليون جنيه تبرع من تركي الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية: "تركي آل الشيخ أهداني 180 مليون جنيه، لكنني رفضت قبول المبلغ ووضعته في خزينة النادي".

وتابع: "أصبح لدينا فائض 170 مليون جنيه في خزينة النادي، وبات نادي الزمالك الأول إنشائيا ورياضيا في الفترة الأخيرة".

واستطرد:" تبرعت بمبلغ 17 مليون جنيه في ميزانية الزمالك، التي تم اعتمادها مؤخرا".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار نادي الزمالك اليوم 5-9-2019.. رسالة مهمة للجماهير.. نهائي الكأس في برج العرب.. و170 مليون جنيه فائضا فى الميزانية

تعرف على أعضاء مجلس الزمالك الجدد .. مرتضى منصور: تبرعت بالملايين للنادي

أخبار القطبين.. قرارات حاسمة لمجلس إدارة الأهلي.. إنشاء الاستاد الجديد.. وعمومية الزمالك تختار مجلسها الجديد

ترشيحاتنا

أسود وفوق الركبة.. جوهرة تتألق فى أحدث إطلالة لها

هتسجن.. مواطن يناشد أهل الخير مساعدته في سداد ديونه

إنشاء استاد الأهلي .. مجلس الخطيب يشكل لجانا لإنشاء ملاعب جديدة

أسعار سكودا فابيا المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.. فيديو

درجات الحرارة اليوم 8 - 9 - 2019 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور