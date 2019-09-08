مرتضى منصور: رفضت 180 مليون جنيه من تركي آل الشيخ لهذا السبب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه رفض مبلغ 180 مليون جنيه تبرع من تركي الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.



وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية: "تركي آل الشيخ أهداني 180 مليون جنيه، لكنني رفضت قبول المبلغ ووضعته في خزينة النادي".



وتابع: "أصبح لدينا فائض 170 مليون جنيه في خزينة النادي، وبات نادي الزمالك الأول إنشائيا ورياضيا في الفترة الأخيرة".



واستطرد:" تبرعت بمبلغ 17 مليون جنيه في ميزانية الزمالك، التي تم اعتمادها مؤخرا".



ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.