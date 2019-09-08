الأزهر: لا يجوز نبش القبر ونقل الميت إلا في 4 حالات.. تعرف عليها.. فيديو

ذكرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيسبوك، أن نبش القبر ونقل جثمان الميت لا يجوز إلا لعذر شرعي؛ لأن في ذلك انتهاك لحرمته.



وأضافت الصفحة اليوم، الأحد، في فيديو، قول الإمام النووي: «نبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة، بأن دفن بلا غسل، أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع فيه مال أو دفن إلا لغير القبلة» منهاج الطالبين.



وقول ابن قدامة في المغني: سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه.



