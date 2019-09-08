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حوادث

تأجيل دعوى عدم دستورية مادة قصر حق الرؤية للآباء والأجداد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:24 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
محمد زهير

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بقانون الاحوال الشخصية، لجلسة ١٠ نوفمبر.

وكان محمد خالد عبد الحميد رشوان عبيدو وآخر، أقام الدعوى التى حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية ، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بقانون الاحوال الشخصية.

وتنص علي عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 ، بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للاباء و الأجداد في حالة عدم وجود الاباء و في المجمل دون العصبات و ذوات الارحام و ذلك لتعارضها مع الفقرة 8 من قانون الاحوال الشخصية.

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