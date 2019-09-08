جنا عمرو دياب بالأسود.. وتعليقات صادمة من المتابعين

نشرت جنا، ابنة المطرب عمرو دياب، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جديدة بالأسود، حيث ارتدت قميصا وبنطلونا أسود اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.
وعلى الرغم من صغر سن جنا عمرو دياب، إلا أنها تتمتع بذوق وستايل خاص، حيث تعتمد على قطع الملابس الغريبة والمثيرة والجريئة فى الكثير من الأحيان.
وجاءت التعليقات بالسخرية والغضب من ملابس جنا كالآتى:
ربنا يشفيكي انتي مش طبيعية
البنت دى لو كان ابوها وامها من الفقراء.. كان شكلها هايبقى عامل ازاى بس
بقيتى شبه عبدة الشيطان انتى واخواتك اعوذ بالله
فين صورة بابا مش على الحائط ليه دا اهم منهم كلهم
ربنا يسامحنى شكلكم وحش خالص.. غيرو اللوك ده وبينوا شوية براءة البنات على وشوشكم
وعلى الرغم من صغر سن جنا عمرو دياب، إلا أنها تتمتع بذوق وستايل خاص، حيث تعتمد على قطع الملابس الغريبة والمثيرة والجريئة فى الكثير من الأحيان.
وجاءت التعليقات بالسخرية والغضب من ملابس جنا كالآتى:
ربنا يشفيكي انتي مش طبيعية
البنت دى لو كان ابوها وامها من الفقراء.. كان شكلها هايبقى عامل ازاى بس
بقيتى شبه عبدة الشيطان انتى واخواتك اعوذ بالله
فين صورة بابا مش على الحائط ليه دا اهم منهم كلهم
ربنا يسامحنى شكلكم وحش خالص.. غيرو اللوك ده وبينوا شوية براءة البنات على وشوشكم