جنا عمرو دياب بالأسود.. وتعليقات صادمة من المتابعين

نشرت جنا، ابنة المطرب عمرو دياب، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جديدة بالأسود، حيث ارتدت قميصا وبنطلونا أسود اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.وعلى الرغم من صغر سن جنا عمرو دياب، إلا أنها تتمتع بذوق وستايل خاص، حيث تعتمد على قطع الملابس الغريبة والمثيرة والجريئة فى الكثير من الأحيان.وجاءت التعليقات بالسخرية والغضب من ملابس جنا كالآتى:ربنا يشفيكي انتي مش طبيعيةالبنت دى لو كان ابوها وامها من الفقراء.. كان شكلها هايبقى عامل ازاى بسبقيتى شبه عبدة الشيطان انتى واخواتك اعوذ باللهفين صورة بابا مش على الحائط ليه دا اهم منهم كلهمربنا يسامحنى شكلكم وحش خالص.. غيرو اللوك ده وبينوا شوية براءة البنات على وشوشكم