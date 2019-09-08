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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لبلبة تتغزل بـ وائل كفوري في كواليس حفله بـ قبرص.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:57 م
وائل كفوري
وائل كفوري
شروق ابراهيم
نشرت إحدى الصفحات الداعمة للفنان اللبناني وائل كفوري فيديو يجمعه بالفنانة الكبيرة لبلبة في كواليس حفله الذي اقيم أمس السبت في قبرص.

وظهرت الفنانة لبلبة في الفيديو وهي تتغزل بـ وائل كفوري قائلة :" انا أحب وائل كثيرا وأحب دائما الاستماع اليه وهو مذهل هو يجيد أشعال الاجواء على المسرح ربنا يخليه ويحميه".

ورد عليها وائل كفوري :" تشرفت بوجودك وحضورك اضافة لي".

طرح وائل كفوري منذ شهور قليلة اغنية بعنوان "استشبهت فيكي"، وهي من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع داني حلو، ومكس ماستر رالف سليمان، وإخراج عبدالله غنام، ومن إنتاج مينا.

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