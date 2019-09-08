نشر 700 جندي كندي للمساعدة في إجلاء السكان المضارين من غضب دوريان

أفادت صحف كندية بأنه سيتم نشر ما يصل إلى 700 من أفراد القوات المسلحة الكندية في مختلف أنحاء ماري تايمز للمساعدة في استعادة خطوط الكهرباء وإزالة الحواجز على الطرق وإجلاء السكان في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات عقب غضب دوريان.



كان الإعصار قد اندفع إلى سواحل كندا أمس كعاصفة عنيفة تصل سرعة رياحها إلى ما يقرب من 150 كيلومترًا في الساعة.



وكانت منطقة هاليفاكس من بين أشد المناطق تضررًا ، حيث اقتحمت العاصفة المنطقة واقتلعلت الأشجار وأسققت أسطح المنازل ودرمت خطوط الكهرباء ، تاركة مئات الآلاف من الناس في الظلام.



وقالت شركة نوفا سكوتيا باور المسئولة عن تزويد المنطقة بالكهرباء إن لديها طواقم تقف على أهبة الاستعداد لإجراء إصلاحات بمجرد أن تكون المنطقة آمنة.



وقالت السلطات الكندية في وقت مبكر من صباح اليوم ، إن الساحل الغربي لنيوفاوندلاند ولابرادور يستعدان للأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والأمواج العاتية.



لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات في ماريتيم، لكن اللقطات الدرامية على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت انهيار رافعة كبيرة إلى جانب مبنى سكني فارغ قيد الإنشاء في وسط مدينة هاليفاكس.