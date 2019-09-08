ريم مصطفى في آخر ظهور لها.. والجمهور: الفستان يجنن

نشرت الفنانة ريم مصطفي صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى عبر الانستجرام.





وظهرت ريم مصطفى بفستان أبيض طويل عليه زهور زرقاء وترتدي قبعة زرقاء.





ومن تعليقات متابعيها علي الصورة:

"جميلة طول عمرك"

" الفستان يجنن"

"ايه الحلاوه دي"

" بحبك و بحب كل اعمالك"





الجدير بالذكر أنه من آخر أعمال ريم مصطفى أنها شاركت مؤخرًا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".





الفيلم من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى، ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.



