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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى في آخر ظهور لها.. والجمهور: الفستان يجنن

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:21 م
ريم مصطفي
ريم مصطفي
القسم الميدانى
نشرت الفنانة ريم مصطفي صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى عبر الانستجرام.

وظهرت ريم مصطفى بفستان أبيض طويل عليه زهور زرقاء وترتدي قبعة زرقاء.

ومن تعليقات متابعيها علي الصورة:
"جميلة طول عمرك"
" الفستان يجنن"
"ايه الحلاوه دي"
" بحبك و بحب كل اعمالك"

الجدير بالذكر أنه من آخر أعمال ريم مصطفى أنها شاركت مؤخرًا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".

الفيلم من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى، ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.

وشاركت أيضا فى فيلم "أولاد رزق 2"، ولاقى دورها استحسان الجمهور، والفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
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"Don't rush. Take it slow. When it's right you will know"

A post shared by Reem Moustafa (@reemmoustafaofficial) on

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