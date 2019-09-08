رئيس جامعة الإسكندرية يعقد اجتماعا لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية،اجتماعا، اليوم الأحد، بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب بجميع كليات الجامعة، للإطمئنان على الإنتهاء من جميع الإستعدادات اللازمة بجميع الكليات استعدادًا لبدء الدراسة يوم 21 سبتمبر الجاري.



وأكد الكردي ضرورة الإنتهاء من إعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب أول الأسبوع المقبل،وتجهيز أماكن المحاضرات والمعامل والقاعات والوورش والمكتبات، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بالكليات والإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية.



كما ناقش رئيس الجامعة الآلية الجديدة التى تم وضعها لضبط مديونيات الطلاب السابقة، والمنظومة الجديدة التى سيتم تفعيلها مع بداية الدراسة للمتابعة المستمرة من خلال نظام معلومات الجامعة.



وشدد رئيس الجامعة على وكلاء الكليات ضرورة تحديد المديونيات السابقة المستحقة على الطلاب حتى بداية العام الدراسي 2019/2020 والإلتزام باستخراج جميع حوافظ الرسوم الجديدة من نظام معلومات الجامعة.

