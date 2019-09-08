اخبار الرياضة.. إنجاز جديد لـ محمد صلاح.. حسن شحاتة يقترب من تدريب المنتخب.. صدمة في بيراميدز

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن تشكيلة أفضل 11 لاعبا في تاريخ قارة أفريقيا، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.ارتفعت أسهم حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى العودة لتدريب الفراعنة خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى .تسبب عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز فى حالة كبيرة من الغموض بشأن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام الزمالك المقرر إقامتها بملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر.قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر إقامة «تراي ماتش» عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة من خلال تقسيمة قوية بين اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.كشف محمد سمير المراكبى، مشجع الأهلي الذى فقد قدميه فى حادث مروع بعد مباراة الأهلى واطلع برة، فى إطار لقاءات دور الـ 64 من منافسات دورى أبطال أفريقيا، كواليس مكالمة محمد صلاح له، بعد خضوعه لعملية جراحية.عند التفكير في أنجح الأندية في العالم، يأتي إلى الذهن أمثال ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة ومانشستر يونايتد وليفربول وبايرن ميونيخ المعروفين بتاريخهم الثري، بالإضافة إلى النجاحات التي حققتها تلك الأندية في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى هيمنتها على المستويين المحلي والأوروبي.استمع مجلس إدارة النادي الأهلي، لرؤية محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، بشأن تناول أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لأخبار النادي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية والصحف والمجلات، والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على آراء الجماهير ونشر أخبار وأراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه وهو ما يسمح للغير بالتعرض للنادي أو مجلس إدارته او أعضائه بالإساءة.أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يصل للنادي أي عروض رسمية لشراء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.كشف جمال عبد الحميد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اللاعب القادر على صنع الفارق في مباراة الزمالك وبيراميدز، اليوم، الأحد، في نهائي كأس مصر، وسيكون سببا في تتويج فريقه باللقب.نجح مسئولو نادى المقاولون العرب فى التوصل لاتفاق مبدئي مع معروف يوسف لاعب وسط الزمالك، من أجل ضمّه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة نارية لأعضاء النادي، الذين رفضوا ميزانية الأبيض، عن السنة الحالية.كشف سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، سر إصرار الدولي السوري عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي، إلى صفوف نادي بيراميدز الموسم الماضي.