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أخبار العالم

قبضوا عليه في المطار.. اعتقال ناشط من هونج كونج لدى عودته من تايوان

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:32 م
جوشوا وونج
جوشوا وونج
محمد علي
ذكرت وسائل إعلام دولية أن السلطات في هونج كونج، ألقت القبض على الناشط جوشوا وونج، الناشط المؤيد للديمقراطية (22 عامًا)، وذلك في أحد المطارات لانتهاكه شروط الكفالة.

ووفق ما أورد موقع "تايوان نيوز" بالإضافة إلى صحف أخرى، قال وونج في تغريدة يوم الأحد: "أعتقد أن الظروف السخيفة التي أواجهها الآن هي النتيجة المباشرة للملاحقة السياسية والاعتقال في هونغ كونغ".

وكان وونج خرج بكفالة في 30 أغسطس بعد أن اعتقلت الشرطة العديد من الناشطين.

اتهمت شرطة هونج كونج، "وونج" بالتنظيم غير القانوني لعقد اجتماع عام خارج مقر الشرطة في يونيو، وتم تأجيل القضية حتى 8 نوفمبر.

قضى وونج شهرين في السجن في وقت سابق من هذا العام بسبب دوره في احتجاجات "الحركة المظلية" لعام 2014 ضد مبادرة بكين لفحص المرشحين لمنصب حاكم المدينة.

في الأسبوع الماضي، سافر ونج إلى تايوان، حيث قام بحملة من أجل الحريات الديمقراطية في هونج كونج مع سياسيين محليين، وجرى اعتقاله لدى عودته صباح اليوم، الأحد.

ويشير وونج إلى أنه ربما وقع خطأً إجرائي أدى إلى اعتقاله، حيث سبق أن وافقت المحكمة على الرحلات الخارجية.

وقال: "من المتوقع أن يتم إطلاق سراحي بعد جلسة استماع صباح غد، لذلك آمل ألا يقلق أصدقاؤنا كثيرًا".

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