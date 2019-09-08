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أخبار البلد

سامح شكري لـ نظيره الهندي: يجب تسوية نزاع كشمير بالطرق السلمية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:00 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية المصري
محمد وديع
تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الهندي "سوبرامانيام جايشانكار"، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية التي تجمع بين القاهرة ونيودلهي في العديد من المجالات، فضلًا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين أعربا خلال الاتصال عن تقديرهما لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين على الأصعدة المختلفة، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع بتطويرها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مع الإعراب عن التطلُع لمواصلة التشاور حول المسائل محل الاهتمام المشترك.

تناول شقًا من الاتصال الوضع في كشمير، حيث استعرض الوزير الهندي التطورات هناك والرغبة في تجنب أي تصعيد للتوتر على المستوى الإقليمي.

فيما أكد الوزير شكري في هذا الصدد على ضرورة تسوية جميع الخلافات عبر الحوار وفي إطار تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

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