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فن

نانسي عجرم بفستان فوق الركبة .. والجمهور: عند 20 سنة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:03 م
صدى البلد
منار نور
نشرت الفنانة نانسى عجرم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . 

وظهرت الفنانة نانسى عجرم فى الصورة باطلالة ناعمة حيث ارتد فستان اسود قصير فوق الركبة ، ذات تصميم السبعة من على الصدر . 

وجاءت التعليقات كالتالى: " بتجنني مبين عمرك 20 سنة " _ " يسلملي هالجمال " _ " انتي جميلة ‏" 

يذكر ان نانسي عجرم احيت مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في سلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، بجانب إحيائها حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص الشهر الماضي، وسط حضور جماهيري ضخم من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

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