نانسي عجرم بفستان فوق الركبة .. والجمهور: عند 20 سنة

نشرت الفنانة نانسى عجرم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .





وظهرت الفنانة نانسى عجرم فى الصورة باطلالة ناعمة حيث ارتد فستان اسود قصير فوق الركبة ، ذات تصميم السبعة من على الصدر .





وجاءت التعليقات كالتالى: " بتجنني مبين عمرك 20 سنة " _ " يسلملي هالجمال " _ " انتي جميلة ‏"



