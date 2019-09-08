ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مصيف الغلابة.. بحيرة قارون في الفيوم منبع السحر والجمال .. صور

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:35 م
بحيرة قارون
بحيرة قارون
الفيوم - نبيل أبو السعود
تعتبر بحيرة قارون إحدى أكبر وأعمق البحيرات الطبيعية في مصر، حيثُ تبلغ مساحتها 55 ألف فدان، فيما تصل أعماق بعض المواضع فيها إلى 24 مترًا.

وتُعتبر بحيرة قارون من البحيرات الداخلية التي لا ترتبط بالبحر، وهذا ما يتطلب تغذيتها بالمياه بطرقٍ أُخرى، ويعد مصرفا البطس والوادي من المصارف الرئيسية التي تُغذيها، إلى جانب 12 مصرفًا فرعيًا آخر .

يقول سيد الشورة مدير عام منطقة آثار الفيوم: يعتقد البعض بأنّ أرض البحيرة، هي الأرض التي خسف الله فيها قارون، وهو أحد أثرياء بني إسرائيل، الذي عاش في عهد سيدنا موسى وضرب به القرآن مثلا لكونه أوتي من المال والكنوز ما لم يؤت أحد غيره. قال تعالى ” إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ” . وتقول الآراء إن منطقة البحيرة هي المنطقة التي خسف الله فيها قارون بكنوزه وممتلكاته .

وأضاف الشورة: تقول الرواية الأخرى بأن هذه البحيرة سميت في الأصل باسم باقي بحيرة موريس في التاريخ الفرعوني. لقد أطلقوا عليها اسم “قورون” لأنها تحتوي على الكثير من القرون والخلجان ، ثم أطلق عليها اسم قارون. فيما يذهب البعض الآخر إلى أنها كانت تُسمى قديمًا ببحيرة بارون وتم تحريف الاسم من قبل السكان المحليين في المنطقة. ولكن تلك المعتقدات لم ترد مع توثيقٍ تاريخيّ، أو روايةٍ تاريخيةٍ مؤكدة. 

السياحة في بحيرة قارون

تُعدُّ بحيرة قارون من أبرز الشواطئ الشعبية في مصر، حيثُ تُسمى هذه البحيرة بـ (مصيف الغلابة)، لسهولة الوصول إليها، وقلّة التكلفة المادية للقيام بجولةٍ على ضفافها، لذا يقصدها السكان في مصر على وجه الخصوص، وسكان الصعيد، وأهالي محافظة الفيوم، حيثُ تنتشر المراكب و(الكافيتريات)على شاطئ البحيرة لتناول أسماك البلطى والبورى والجمبرى، وتقضي العائلات أوقاتها عند البحيرة سعيًا للترفيه، وهربًا من درجات الحرارة المُرتفعة.
مصيف الغلابة.. بحيرة قارون في الفيوم منبع السحر والجمال .. صور
مصيف الغلابة.. بحيرة قارون في الفيوم منبع السحر والجمال .. صور
مصيف الغلابة.. بحيرة قارون في الفيوم منبع السحر والجمال .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلومات لا تعرفها عن قصر قارون بالفيوم.. خصص لعبادة إله الخمر والحب.. واستخدمت حجراته الـ 100 لتخزين الغلال.. صور

تكليف الهيئة الهندسية والفنية العسكرية بتنفيذ حزام آمن في بحيرة قارون

رئيس الوزراء يكلف بحصر كامل للمصانع في منطقة "كوم أوشيم" بالفيوم ... وتوجيه إنذارات بالغلق للمصانع التي تلوث بحيرة قارون ما لم توفق أوضاعها

لإعادة الاتزان البيئي.. رئيس الوزراء: تكليف الهيئة الهندسية والفنية العسكرية بتنفيذ حزام آمن في بحيرة قارون.. وحلول عاجلة لتحسين جودة المياه

استجابة لـ مدبولي.. حصر مصانع كوم أوشيم وتفتيش المنشآت الملوثة لبحيرة قارون

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

ترشيحاتنا

مكشوف الصدر.. ريم مصطفى تستعرض أنوثتها.. والجمهور: سندريلا

229 ألف عملية جراحية عاجلة.. حصاد مبادرة الرئيس لـ قوائم الانتظار

تحذير شديد اللهجة من اليونان لـ تركيا

السعودية تدشن نظاما جديدا للتأشيرات.. وتوقعات بانتعاشة في أعداد الزوار

شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور

بعد انتحار مواطن.. انتظام حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكاديمية الوطنية للتدريب: استكمال المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء

بـ شراب شفاف وشورت قصير.. دارين حداد تظهر بـ إطلالة مثيرة