ثنائي الأهلي يستكملان البرنامج التأهيلي

واصل محمد محمود وسعد سمير، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباتهم التأهيلية على هامش المباراة التجريبية الـ"تراي ماتش" التي أقيمت، اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.



واشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة في «الجيم» وبعض الفقرات التدريبية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.



وخاض الأهلي اليوم مباراة تجريبية "تراي ماتش" بوجود طاقم تحكيم، حيث قام رينيه فايلر، المدير الفني، بتقسيم اللاعبين إلى فريقين لتجهيز الجميع لمواجهة كانو سبورت.



وحدد الأهلي موعد سفره إلى غينيا الاستوائية، يوم 11 من سبتمبر الجاري، على أن يلحق الدوليون بالفريق في غينيا والانتظام في التدريبات.





