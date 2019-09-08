شاهد أحدث ظهور لـ محمد الننى بعد انتقاله لنادى بشكتاش التركى

نشر محمد الننى لاعب نادي بشكتاش التركي، صورة جديدة عبر حسابه على موقع "انستجرام".وظهر محمد الننى داخل استاد نادي بشكتاش بعد انتقاله على سبيل الإعارة من أرسنال الإنجليزي حتى نهاية الموسم.ساهم محمد الننى في فوز فريقه بشكتاش التركي على نظيره عمراني سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين منذ قليل، والتي تعد الأولى للنني مع فريقه الجديد.وسيشارك محمد الننى مع بشكتاش في أول مباراة رسمية يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر أمام فريق غازي عنتاب بالدوري التركي.