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ديني

خالد الجندى: درست ربع مليون مجلد لكى أعلم الناس

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:05 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
الفكر الديني
حذّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ممن وصفهم بأشباه العلماء والدعاة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ خالد الجندي في برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الأحد، «مينفعش نسيب شوية عيال صغيرة يلعبوا بينا على السوشيال ميديا، ويقولوا كلام غلط، ولازم نكون حريصين وإحنا بناخد العلم من أي مصدر».

وأوضح الشيخ خالد الجندي «أنا شخصيًا الحمد لله درست حوالي ربع مليون مجلد عشان أقعد القعدة دي، واعلم الناس».

وتابع الشيخ خالد الجندي «لازم تكون فخور بعلمك، وتقدمه بمنتهى القوة والتواضع»، مضيفًا «أنا مازلت في حاجة للتعلم؛ لأن التعلم ظاهرة لازم تستمر إلى أن يقابل العبد ربه، حتى لو كان نبيًا».

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