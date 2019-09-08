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رياضة

بن شرقي وديسابر .. لقطة مميزة قبل لقاء الزمالك و بيراميدز

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:12 م
بن شرقي وديسابر
بن شرقي وديسابر
عمرو ابوبكر
حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التوجه الى سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، ومصافحته بحرارة قوية ترحيبًا منه بمديره الفني القديم.

لقطة أشرف بن شرقي ..
توجه أشرف بن شرقي الى سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لفريق الرجاء المغربي، لمصافحته وتبادلا الأحضان حيث أن ديسابر كان المدير الفني السابق لـ بن شرقي عندما كان لاعب ضمن صفوف الرجاء المغربي.

كاس مصر الزمالك وبيراميدز ..
يخوض الزمالك مواجهة من العيار الثقيل أمام منافسة بيراميدز، في نهائي كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل الزمالك امام بيراميدز ..
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف اوباما
خط الهجوم: مصطفى محمد

تشكيل بيراميدز امام الزمالك ..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي
خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى
وإيريك تراوري
خط الهجوم: جون أنطوي

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