افتتاح الدورة السابعة عشرة لمهرجان مسرح الهواة بقصر ثقافة الأنفوشى

تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة الدورة السابعة عشر لمهرجان مسرح الهواة" دورة فنان الشعب سيد درويش" بقصر ثقافة الأنفوشى والتى تقام خلال الفترة من 12-17 سبتمبر الجارى ، وتنظمها الادارة المركزية للشئون الثقافية، يرأس المهرجان د. عمردوارة، ويتولى إدارته ممدوح أبويوسف.



تتكون لجنة تحكيم المهرجان من الفنانة مديحة حمدى، د. مصطفى سليم، الفنان خالد الذهبى، وسوف يكرم المهرجان هذا العام كل من الفنانين رجاء حسين، أحمد فؤاد سليم، نادية رشاد، عثمان محمد على، أمال رمزى.



تشارك فى المهرجان عشر فرق تمثل محافظات "القاهرة، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الأقصر" ويتضمن حفل افتتاح المهرجان يوم 12 سبتمبر إفتتاح معارض فنون تشكيلية، إلقاء كلمات للسادة المشاركين بالمهرجان، بجانب تكريم الفنانين، وفى الختام يتم تقديم العرض المسرحى "أوسكار" لجمعية هواة المسرح، تأليف ايمانويل شيمت، إعداد إبراهيم ناصف، إخراج عبداللة عساكر.



تقدم العروض المشاركة بواقع عرضين كل يوم، ففى يوم 13 سبتمبر يقدم العرض الأول"حكايات شعبية وعجبى" من أشعار صلاح جاهين، إخراج عصام رمضان لجمعية المصرين بجد، العرض الثانى"الامبراطور جونز"، تأليف يوجين أونيل، إخراج اسامة جميل، لحمعية المصريين للتوعية الفنية والثقافية، يوم 14 سبتمبر يقدم عرض"الأخوة كرامازوف" تأليف عبيدة أبو الورد، إخراج خالد العسيوى، عرض"طريق طرواده" تأليف هوميروس، إعداد وإخراج نور عفيفى لجمعية هواة المسرح.



ويقدم يوم 15 سبتمبر عرضان الأول"حيضان الدم" تأليف محمد موسى، إخراج أحمد السمان، والثانى"بيت برنارد البا"، تأليف جارثيا لوركا، إخراج مجدى الشناوى لجمعية بورسعيد للفنون المسرحية، أما يوم 16 سبتمبر فيقدم عرض"طائفة الأنانيين" تأليف إريك إيمانويل شيمث، إعداد وإخراج كرم نبية لجمعية مفتاح الحياة الأقصر، والعرض الثانى"بدائع الفهلوان فى وقائع الأزمان" تأليف رأفت الدويرى، إخراج أحمد ثابت لجمعية رواد قصر ثقافة أسيوط، يوم 17سبتمبر يقدم عرض "قابل للكسر" تأليف أحمد نبيل، وأخراج محمود عبدالعزيز لجمعية هواة المسرح.



ويعقب العرض عقد ندوة لأعلان توصيات لجنة التحكيم وسوف يمنح المهرجان جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة فى مجالات الإخراج، التأليف المسرحى، الأغانى والأشعار، السينوغرافيا، الموسيقى،التمثيل، رجال، نساء.