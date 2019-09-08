الزمالك وبيراميدز .. طارق حامد يصفع أوباما.. تعرف على السبب

انطلقت مباراة فريقي الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات نهائي كأس مصر على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.



فرصة هدف الزمالك الأول في شباك بيراميدز

حصل فريق الزمالك على ركلة ركنية من الجهة اليسرى، وتصدى لها نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، ولعبها داخل منطقة الجزاء، ويرتقي أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ولكن تسقط من بين يديه الى فرجاني ساسي الذي سددها بشكل غريب خارج المرمى.



مهارة شيكابالا مع الزمالك أمام بيراميدز

توغل محمود عبد الرازق شيكابالا بين دفاعات فريق بيراميدز، في الدقيقة 17 من عمر المباراة و بمهارته تمكن من الدخول إلى منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية على يسار الشناوي حارس مرمى الزمالك ولكن تخرج عن المرمى بسنتيمترات.



شيكابالا ينفعل على لاعبي بيراميدز

انفعل شيكابالا على أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز، في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعد سقوط الأخير أرضًا، خلال المباراة واعتبرها شيكا إهدار للوقت، مما جعله ينفعل وكان رد فعل لاعبي بيراميدز نشوب مشادة، ولكن تدخل علي جبر لاعب الزمالك السابق، وبيراميدز الحالي أنهت الخلاف.



اختفاء محمد عواد من مرمى الزمالك

لقطة غير طبيعية في مباراة بيراميدز والزمالك من محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض، عندما ظهرت الكرة مرتدة من لاعبي بيراميدز، واقتنصها لاعبي الزمالك قبل منطقة جزائهم في غياب لعواد في الدقيقة 36 من عمر المباراة، ولم يظهر حتى عقب عدة تمريرات من لاعبي فريقه.



لقطة ضرب طارق حامد لـ يوسف اوباما

اصطدم يوسف أوباما بأحد لاعبي بيراميدز وسقطا أرضًا بعد عرقلة لاعب بيراميدز لشيكابالا، ردًا من أوباما على تدخل اللاعب، وتدخل طارق حامد ليعاتب أوباما على رد فعله ويقوم بصفعه وهو على الأرض.





تشكيل الزمالك امام بيراميدز ..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف اوباما

خط الهجوم: مصطفى محمد



تشكيل بيراميدز امام الزمالك ..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى

وإيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي



