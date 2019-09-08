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رياضة

بالفيديو.. لفتة إنسانية من شيكابالا تجاه جنش أثناء مباراة الزمالك وبيراميدز

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:02 م
شيكابالا
شيكابالا
أحمد هاني - حسام الحارتي
احتفل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة مرتديًا قميص المصاب محمود جنش خلال مباراة نهائي كأس مصر والتي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب".

الجهاز الفني لنادي الزمالك
ولأول مرة يحتفل أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ، مع لاعبي الفريق عقب إحراز الهدف الثالث وضمان التتويج بلقب كأس مصر .

تشكيل الزمالك امام بيراميدز ..
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف اوباما
خط الهجوم: مصطفى محمد

تشكيل بيراميدز امام الزمالك ..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي
خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى
وإيريك تراوري
خط الهجوم: جون أنطوي

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