نادر السيد: الزمالك أقرب لحصد السوبر المصري .. وأبناؤه هم النكهة الحقيقية للفريق

أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أن وجود عدد كبير من أبناء النادي يفيد الفريق.



وقال نادر السيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "وجود عدد كبير من أبناء النادي مفيد للزمالك، وهم النكهة الحقيقية للفريق".



وأكمل نادر السيد: "محمد إبراهيم لعب دورا كبيرا في فوز الزمالك بالكونفيدرالية، وحزنت لرحيله".



وتابع نادر السيد: "الزمالك أقرب لحصد السوبر أمام الأهلي، كما أنه نجح في التعاقد مع صفقات مميزة وحدث بينهم انسجام بشكل سريع".

