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رياضة

شاهد .. فرج عامر يوجه رسالة لـ نادي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:45 ص
فرج عامر
فرج عامر
منار نور
هنأ فرج عامر رئيس نادى سموحة، نادى الزمالك بالفوز ببطولة كأس مصر فى مباراة أمس على حساب فريق بيراميدز .

وغرد " فرج عامر"، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "مبروك للزمالك الفوز بكاس مصر هذة المرة عن جدارة " .

حقق نادى الزمالك نجاحا فى حصد بطولة كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه، متفوقًا على بيراميدز فى المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد.

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