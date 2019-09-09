شاهد .. فرج عامر يوجه رسالة لـ نادي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

مبروك للزمالك الفوز بكاس مصر هذة المرة عن جدارة — Farag Amer (@FaragAmer_) September 9, 2019

هنأ فرج عامر رئيس نادى سموحة، نادى الزمالك بالفوز ببطولة كأس مصر فى مباراة أمس على حساب فريق بيراميدز .وغرد " فرج عامر"، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "مبروك للزمالك الفوز بكاس مصر هذة المرة عن جدارة " .حقق نادى الزمالك نجاحا فى حصد بطولة كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه، متفوقًا على بيراميدز فى المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد.