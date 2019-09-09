شاهد .. فرج عامر يوجه رسالة لـ نادي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

هنأ فرج عامر رئيس نادى سموحة، نادى الزمالك بالفوز ببطولة كأس مصر فى مباراة أمس على حساب فريق بيراميدز .
وغرد " فرج عامر"، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "مبروك للزمالك الفوز بكاس مصر هذة المرة عن جدارة " .
حقق نادى الزمالك نجاحا فى حصد بطولة كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه، متفوقًا على بيراميدز فى المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد.
وغرد " فرج عامر"، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "مبروك للزمالك الفوز بكاس مصر هذة المرة عن جدارة " .
حقق نادى الزمالك نجاحا فى حصد بطولة كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه، متفوقًا على بيراميدز فى المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد.
مبروك للزمالك الفوز بكاس مصر هذة المرة عن جدارة— Farag Amer (@FaragAmer_) September 9, 2019