مش هتدفع مواصلات وليك تأمين .. 150 وظيفة خالية بشركة امبي انترناشيونال

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم الخدمات في مختلف المجالات لقرائه ننشر خلال السطور التالية وظائف خالية تصل لـ 150 وظيفة خالية والتفاصيل في السطور التالية:
أعلنت شركة فيلوسيتي فرع لشركة امبي انترناشيونال للملابس الجاهزة عن حاجتها لـ 150 وظيفة خالية:
- 5 محاسبين - بكالوريوس تجارة - من الجنسين - خبرة لا تقل عن سنتين براتب 2000
- 5 موظفين إداريين - مؤهل عالي يجيدون اللغة الإنجليزية
- 5 عمال مخازن براتب 1500 جنيه
- 20 عامل مغسلة براتب 1500 جنيه
30 عامل صنفرة براتب 1500 جنيه
70 عامل خياطة من الجنسين براتب يبدأ من 1300 لـ 1700 جنيه
15 عامل فني جودة مغسلة - مؤهل متوسط - براتب 1600 جنيه
المزايا : بدل انتظام 100 جنيه + بدل 50 جنيه
تأمين صحي - تأمين اجتماعي - توفير وسيلة مواصلات
جدير بالذكر أن وزارة القوي العاملة أعلنت هذا الشهر توفير 4264 فرصة عمل للذكور والإناث، ومنها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.
أعلنت شركة فيلوسيتي فرع لشركة امبي انترناشيونال للملابس الجاهزة عن حاجتها لـ 150 وظيفة خالية:
- 5 محاسبين - بكالوريوس تجارة - من الجنسين - خبرة لا تقل عن سنتين براتب 2000
- 5 موظفين إداريين - مؤهل عالي يجيدون اللغة الإنجليزية
- 5 عمال مخازن براتب 1500 جنيه
- 20 عامل مغسلة براتب 1500 جنيه
30 عامل صنفرة براتب 1500 جنيه
70 عامل خياطة من الجنسين براتب يبدأ من 1300 لـ 1700 جنيه
15 عامل فني جودة مغسلة - مؤهل متوسط - براتب 1600 جنيه
المزايا : بدل انتظام 100 جنيه + بدل 50 جنيه
تأمين صحي - تأمين اجتماعي - توفير وسيلة مواصلات
جدير بالذكر أن وزارة القوي العاملة أعلنت هذا الشهر توفير 4264 فرصة عمل للذكور والإناث، ومنها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.