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رياضة

اتحاد الكرة يحتفل بـ عيد ميلاد قائد منتخب مصر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:05 م
المنتخب الاول
المنتخب الاول
ياسمين تيسير
وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رسالة تهنئة لـ أحمد المحمدي نجم فريق استون فيلا الانجليزي وقائد المنتخب الاول بمناسبة عيد ميلاده الـ 32.

ونشر الحساب الرسمي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ المحمدي و علق : " نحتفل اليوم بعيد ميلاد قائد منتخبنا الوطني الذي يكمل عامه الـ٣٢. 

وأضاف : "عيد ميلاد سعيد ".

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمر الجنايني عن اسم المدير الفني للمنتخب الأول خلال أيام خاصة عقب إقالة المكسيكس خافيير اجيري بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

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