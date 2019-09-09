رئيس مجلس العموم البريطاني يعلن نيته الاستقالة من منصبه

أعلن رئيس مجلس العموم البريطانى جون بيركو، أنه سيستقيل من منصبه، خلال الانتخابات المبكرة أو في 31 أكتوبر، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



وقال بيركو في خطاب أمام البرلمان إن فترة ولايته البالغة 10 سنوات تقترب من نهايتها وأنه كان شرفا عظيما.



وأوضح أنه إذا لم تكن هناك انتخابات مبكرة، فسيتعين عليه المغادرة في 31 أكتوبر، مشيرا إلى أن هذا سيكون الوقت الأقل اضطرابا والأكثر ديمقراطية للرحيل.



كان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أنه سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله، اليوم الاثنين، حتى منتصف الشهر المقبل.