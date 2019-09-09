جريمة بشعة في مدرسة ابتدائي تهز المملكة السعودية

شهددت مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في ضاحية لبن بالرياض في المملكة العربية السعودية، جريمة بشعة اهتز لها المجتمع السعودي كله، نظرا لحداثة طرفيها.



وذكرت صحيفة سبق السعودية، أن طفلا في الثانية عشرة من عمره عثر عليه ميتا بعدما خنقه زميل له في الصف.



وذكرت الصحيفة أن الطالب الذي يدرس الصف السادس، ويبلغ ١٢ عامًا تعرّض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف، ورغم محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياه.



وأشارت سبق إلى أن الجهات الأمنية وصلت إلى موقع الحادثة، ورفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.