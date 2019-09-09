نشأت الديهي: الرئيس السيسي يقود ثورة ضد الروتين والبيروقراطية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الحكومة ووزيرة التخطيط تضمن الحديث عن وجع موجود في ذهن مواطن مصري بالقضاء على البيروقراطية والتعطيل والروتين، واعتماد الجودة في تقديم خدمات جيدة للمواطنين، وأكد الرئيس أهمية استغلال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز جهود الإصلاح الإداري، بحيث يمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن من يصنع الروتين هو الثقافات المتوارثة وليس الأنظمة، مشددًا على أنه آن للجهاز الإداري الدولة أن يتخلص من الروتين والبيروقراطية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يقود بنفسه ثورة ضد الروتين والبيروقراطية.



ونوه "الديهي"، إلى أن الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات بالجهاز، وأكد اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن الدولة جادة في توفير فرص عمل للشباب، ولكن على الشباب أن يتوجه لجهاز المشروعات الصغيرة لتمويل أي مشروع صغير يريد إنشاءه.