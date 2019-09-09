100 للمعيد و220 للأستاذ.. زيادة حافز الجودة لأساتذة جامعة الأزهر

وافق الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، على زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة بداية من المعيد حتى الأستاذ.



شمل قرار رئيس الجامعة زيادة حافز الجودة للمعيد بقيمة 100 جنيه، والمدرس المساعد بقيمة 160 جنيها، والمدرس والمدرس المتفرغ بقيمة 180 جنيها.



كما شمل القرار زيادة حافز الجودة للأستاذ والأستاذ المساعد المتفرغ بقيمة 200 جنيه، والأستاذ والأستاذ المتفرغ بقيمة 220 جنيها.



يأتي هذا في إطار دعم الجامعة للأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وتوفير حياة كريمة لهم.