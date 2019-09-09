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رياضة

تعليق فايلر على تتويج الزمالك بكأس مصر بعد ثلاثية بيراميدز

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:55 م
فايلر
فايلر
نور عادل
علق السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه.

وفاز الزمالك على منافسه فريق بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد بالمباراة التي أقيمت أمس الأحد باستاد الجيش ببرج العرب.

وقال رينيه فايلر إن الزمالك فريق مميز ويستحق الاحترام، ويقدم كرة قدم تحمل الطابع الأوروبي، خاصة من جانب الالتزام والجانب الهجومي.

وشدد فايلر على انبهاره بمستوى اللاعبين في الفريق الأبيض وبعد مستواهم في مباراة بيراميدز.

ويضرب الزمالك موعدا مع غريمه التقليدي الأهلي في السوبر المصري، بصفته الفائز بكأس مصر، والأهلي بصفته الفائز بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في سوبر الموسم الماضي اليوم 20 سبتمبر الجاري.

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