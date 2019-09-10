إقبال كبير على فيلم بعلم الوصول.. وبسمة: سعيدة بالتواجد في تورنتو.. صور

إقبال جماهيري كبير وردود فعل قوية حققها الفيلم المصري بعلم الوصول لدى عرضه ضمن الاختيار الرسمي لقسم "استكشاف" بمهرجان تورنتو.



وجرى عرض فيلم بعلم الوصول حتى الآن في يومي ٦ و٧ من سبتمبر الجاري بحضور مخرجه هشام صقر والفنانين بسمة وبسنت شوقي، وسط إقبال جماهيري كبير وتصفيق حاد بعد انتهاء العرضين، فيما سيقام العرض الثالث والأخير يوم ١٥ من الشهر الجاري.



فيلم بعلم الوصول هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الافلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الافلام الكبرى.



تدور أحداث فيلم بعلم الوصول، حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، فقد كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الـ 18 من عمرها.



يشارك في بطولة فيلم بعلم الوصول : "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.



فيلم بعلم الوصول شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.



وعبر هشام صقر عن سعادته بالمشاركة، قائلا: " انا سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان تورنتو وأرى ان حركة السينما المصرية في اخر كام سنة شئ اجابي جدا وكل تجربة بتزق وتساعد التجربة اللي تليها".



وأشار مخرج فيلم بعلم الوصول، هشام صقر، إلى فخره بردود الفعل التي حققها الفيلم في العرضين الأولين له.



أما بطلة فيلم بعلم الوصول ، الفنانة المصرية بسمة فعبرت عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في هذه المسابقة بالإضافة لكونها مسابقة ضمت عددا آخر من الافلام العربية، وهو دليل على تطور سينمانا العربية، الأمر الذي يسعدها للغاية وهي شخصيا قد جربت أجواء المسابقات الكبرى من قبل عندما شارك فيلمها المسافر في المسابقة الرسمية لفينسيا وهو شئ مفيد للغاية للفنان ولصناعة السينما في الوقت نفسه.