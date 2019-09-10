أغلى من الياقوت.. حسين الشحات ينشر مجموعة صور لأبنائه.. شاهد

نشر حسين الشحات لاعب الأهلي، مجموعة صور له مع أبنائه، وذلك عبر حسابه على انستجرام.وعلق حسين الشحات على الصور : " اغلى من الياقوت احمد..اسر ".وحازت الصور على اعجاب عدد كبير من الجماهير، حيث جاءت التعليقات كالاتى :ربنا يحفظهم - العلمى - مشاء اللهجدير بالذكر أن، حسين الشحات حقق مع فريق العين الإماراتي قبل الانتقال إلى الأهلى، فوزا كبيرا على منافسه الترجي التونسي 3-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات عام 2018 .