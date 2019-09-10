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رياضة

أغلى من الياقوت.. حسين الشحات ينشر مجموعة صور لأبنائه.. شاهد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:58 ص
ابناء حسين الشحات
ابناء حسين الشحات
القسم الميدانى
نشر حسين الشحات لاعب الأهلي، مجموعة صور له مع أبنائه، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وعلق حسين الشحات على الصور : " اغلى من الياقوت احمد..اسر ".

وحازت الصور على اعجاب عدد كبير من الجماهير، حيث جاءت التعليقات كالاتى :

ربنا يحفظهم - العلمى - مشاء الله


جدير بالذكر أن، حسين الشحات حقق مع فريق العين الإماراتي قبل الانتقال إلى الأهلى، فوزا كبيرا على منافسه الترجي التونسي 3-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات عام 2018 .

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