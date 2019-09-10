بعض الكلام يقتل!



الكلمة القاسية التي تنـطـلـق من أفـواهـنا أحـيـانًا تقـتل مثل الـرصاصة، هل نفكر قبـل أن نتكلم مع الآخرين؟، هـل ننتقي كلماتنا؟، عندما نعاتبهـم أو ننصحهم أو ننتقدهم، كم يقتل الصمت من أشياء ولكن ما يقتله الكلام أكثر، فالكلمة كالسلاح يجب التعامل معها بحذر حتى لانؤذي أحدًا بها، أو نتسبب له بضرر نفسي.



قال تعالى عن المؤمنين: (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ..) الحج 24، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا.."، فالكلمة الطيبة بها رحمة تؤلف القلوب وتجمع الناس: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ..) آل عمران 159، الرحمة في القلب جعلتك لينًا فالتفوا حولك، أما القسوة في القلب فتعكس غلظة تجعل الناس ينفضون من حولك، معادلة متوازنة، رحمة ولين والتفاف، يقابلها قسوة وغلظة وانفضاض.



قال تعالى: (..إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ..) فاطر 10، والصعود يعني الذهاب لمكانٍ عالٍ، والرفع يعني الانتقال من مكانة لمكانة أعلى، قد تقول كلامًا جميلًا لكن أعمالك سيئة، فتبقى أنت وكلامك في الأرض، ولكي ترقى إلى الله يجب أن يكون كلامك طيبًا وعملك صالحًا.



لقد أمرنا تعالى أن نختار الكلمات الأجمل: (وَقولوا لِلنّاسِ حُسنًا) البقرة 83، ليس قولوا أحيانًا حسنًا، ولكن قولوا دائمًا حسنًا، أمر من الله حتى نكون الأفضل في الأخلاق، لن نخسر شيئًا إذا قلنا كلمة جميلة، ونخسر الناس حين نقول كلمة جارحة تـؤذي النفس وتترك ذكرى مؤلمة.



في أحد المستشفيات سقطت باروكة وظهر رأس الفتاة أصلع فسخر منها الموجودون، فقالت: "إيه ذنبي العلاج من السرطان وقع شعري"، وفي إحدى المدارس تلميذ مستواه ضعيف ذهب لقبر أمه وقال: "المدرس بيضربني في الفصل ويقول أمك مهملة مش مهتمة بيك".