ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مقالات

بعض الكلام يقتل!

محمد نوار

محمد نوار

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:50 ص
في أحد المستشفيات سقطت باروكة وظهر رأس الفتاة أصلع فسخر منها الموجودون، فقالت: "إيه ذنبي العلاج من السرطان وقع شعري"، وفي إحدى المدارس تلميذ مستواه ضعيف ذهب لقبر أمه وقال: "المدرس بيضربني في الفصل ويقول أمك مهملة مش مهتمة بيك".

الكلمة القاسية التي تنـطـلـق من أفـواهـنا أحـيـانًا تقـتل مثل الـرصاصة، هل نفكر قبـل أن نتكلم مع الآخرين؟، هـل ننتقي كلماتنا؟، عندما نعاتبهـم أو ننصحهم أو ننتقدهم، كم يقتل الصمت من أشياء ولكن ما يقتله الكلام أكثر، فالكلمة كالسلاح يجب التعامل معها بحذر حتى لانؤذي أحدًا بها، أو نتسبب له بضرر نفسي.

قال تعالى عن المؤمنين: (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ..) الحج 24، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا.."، فالكلمة الطيبة بها رحمة تؤلف القلوب وتجمع الناس: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ..) آل عمران 159، الرحمة في القلب جعلتك لينًا فالتفوا حولك، أما القسوة في القلب فتعكس غلظة تجعل الناس ينفضون من حولك، معادلة متوازنة، رحمة ولين والتفاف، يقابلها قسوة وغلظة وانفضاض.

قال تعالى: (..إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ..) فاطر 10، والصعود يعني الذهاب لمكانٍ عالٍ، والرفع يعني الانتقال من مكانة لمكانة أعلى، قد تقول كلامًا جميلًا لكن أعمالك سيئة، فتبقى أنت وكلامك في الأرض، ولكي ترقى إلى الله يجب أن يكون كلامك طيبًا وعملك صالحًا.

لقد أمرنا تعالى أن نختار الكلمات الأجمل: (وَقولوا لِلنّاسِ حُسنًا) البقرة 83، ليس قولوا أحيانًا حسنًا، ولكن قولوا دائمًا حسنًا، أمر من الله حتى نكون الأفضل في الأخلاق، لن نخسر شيئًا إذا قلنا كلمة جميلة، ونخسر الناس حين نقول كلمة جارحة تـؤذي النفس وتترك ذكرى مؤلمة.

ترشيحاتنا

هل يشترط لمن تاب عن ترك الصلاة أن يقضي الفائتة .. علي جمعة يجيب

منافسات شرسة .. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 10-9-2019 في تصفيات يورو 2020

الإفتاء توضح كيفية القصر فى الصلاة.. فيديو

حدث ليلا.. تسليم شقق المرحلتين الأولى والثانية بدار مصر الأحد.. عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة اهانته للنادي الأهلي

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

زمزمية ولانش بوكس ..البيطريين تحذر من البلاستيك وتكشف كيفية اختيار رموز آمنة

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

من مندوب مبيعات إلى جراح تجميل.. رحلة 7 سنوات قضاها نصاب مصري في خداع الشرطة الكويتية

غدًا .. أول أيام العام الدراسي الجديد لتلاميذ نظام التعليم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام