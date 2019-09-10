معارض مستلزمات المدارس.. منافذ جديدة في مدن وقرى المنيا

منافذ جديدة توفرها الدولة من معارض مستلزمات المدارس لتوفر جميع المستلزمات المدرسية للمواطنين بمناطق قريبة من سكنهم.





وواصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم معارض "أهلا بالعام الدراسي الجديد" لتوفير المستلزمات المدرسية وجميع احتياجات الطلاب من أبناء المحافظة بأسعار مخفضة بمناسبة اقتراب حلول العام الدراسي الجديد.تضم هذه المعارض جميع احتياجات الطلبة، من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة غلاء الأسعار.ففي مركز العدوة، افتتح محمد ليلة، رئيس المركز معرض الأدوات المدرسية بشارع كورنيش البحر اليوسفي، وفى مركز مطاى، افتتح محمد حلمى، رئيس المركز معرض الأدوات المدرسية المقام بشارع الثورة، حيث يضم المعرض جميع الاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات الطلاب من أبناء المركز.وفى مركز ملوي، افتتح اللواء وجدى زقزوق، رئيس المركز معرض "احنا معاك" للمستلزمات المدرسية، بمقر مجلس المدينة حيث يضم المعرض مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية والمستلزمات والزى المدرسي بأسعار مخفضة لمواطنين من أبناء المركز.وفى مركز أبوقرقاص، افتتح العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، معرض الأدوات المدرسية بالنادى الاجتماعى أمام صيدناوى، كما افتتح إسماعيل الفحام، رئيس مركز بنى مزار، معرضا يضم جميع المستلزمات المدرسية بطريق مصر أسوان الزراعى بجوار بنك مصر.وفى مركز ديرمواس، تم افتتاح منفذ أمان للأدوات المدرسية بجوار مركز شرطة ديرمواس تحت رعاية وزارة الداخلية، وفى مركز المنيا، تم افتتاح معرض "كلنا واحد" للمستلزمات المدرسية بشارع الجمهورية ميدان المحطة، تحت رعاية وزارة الداخلية وبالتعاون مع مديرية التموين.وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المعارض تستمر في تقديم وعرض المنتجات والسلع الخاصة بالمدارس للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% على جميع المستلزمات والأدوات المدرسية حتى نهاية شهر سبتمبر الحالى، وذلك لتلبية احتياجاتهم والتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق واستغلالهم للمواسم التي بها إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء المنتجات لسد احتياجاتهم.