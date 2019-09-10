ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

معارض مستلزمات المدارس.. منافذ جديدة في مدن وقرى المنيا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:44 ص
صدى البلد
منافذ جديدة توفرها الدولة من معارض مستلزمات المدارس لتوفر جميع المستلزمات المدرسية للمواطنين بمناطق قريبة من سكنهم.

وواصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم معارض "أهلا بالعام الدراسي الجديد" لتوفير المستلزمات المدرسية وجميع احتياجات الطلاب من أبناء المحافظة بأسعار مخفضة بمناسبة اقتراب حلول العام الدراسي الجديد.

تضم هذه المعارض جميع احتياجات الطلبة، من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة غلاء الأسعار.

ففي مركز العدوة، افتتح محمد ليلة، رئيس المركز معرض الأدوات المدرسية بشارع كورنيش البحر اليوسفي، وفى مركز مطاى، افتتح محمد حلمى، رئيس المركز معرض الأدوات المدرسية المقام بشارع الثورة، حيث يضم المعرض جميع الاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات الطلاب من أبناء المركز.

وفى مركز ملوي، افتتح اللواء وجدى زقزوق، رئيس المركز معرض "احنا معاك" للمستلزمات المدرسية، بمقر مجلس المدينة حيث يضم المعرض مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية والمستلزمات والزى المدرسي بأسعار مخفضة لمواطنين من أبناء المركز.

وفى مركز أبوقرقاص، افتتح العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، معرض الأدوات المدرسية بالنادى الاجتماعى أمام صيدناوى، كما افتتح إسماعيل الفحام، رئيس مركز بنى مزار، معرضا يضم جميع المستلزمات المدرسية بطريق مصر أسوان الزراعى بجوار بنك مصر.

وفى مركز ديرمواس، تم افتتاح منفذ أمان للأدوات المدرسية بجوار مركز شرطة ديرمواس تحت رعاية وزارة الداخلية، وفى مركز المنيا، تم افتتاح معرض "كلنا واحد" للمستلزمات المدرسية بشارع الجمهورية ميدان المحطة، تحت رعاية وزارة الداخلية وبالتعاون مع مديرية التموين.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المعارض تستمر في تقديم وعرض المنتجات والسلع الخاصة بالمدارس للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% على جميع المستلزمات والأدوات المدرسية حتى نهاية شهر سبتمبر الحالى، وذلك لتلبية احتياجاتهم والتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق واستغلالهم للمواسم التي بها إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء المنتجات لسد احتياجاتهم.
معارض مستلزمات المدارس.. منافذ جديدة في مدن وقرى المنيا
معارض مستلزمات المدارس.. منافذ جديدة في مدن وقرى المنيا
معارض مستلزمات المدارس.. منافذ جديدة في مدن وقرى المنيا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال كبير على معرض كلنا واحد في عابدين لشراء مستلزمات المدارس.. صور

مدير أمن القاهرة يتفقد معرض كلنا واحد لبيع مستلزمات المدراس بعابدين.. فيديو

مستقبل وطن يفتتح معرضا ويدفع بـ 7 منافذ لبيع مستلزمات المدارس ببورسعيد

معرض مستقبل وطن لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة يغزو المحافظات

معارض أهلا مدارس بالمنيا تحارب جشع التجار بتخفيضات تصل لـ 30 %

ترشيحاتنا

الدراسة بكرة .. التعليم توضح حقيقة تأجيل بدء العام الدراسي لتلاميذ النظام الجديد

3 وسائل للحصول عليها.. الإفتاء توضح آيات الرقية الشرعية.. فيديو

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

شاهد..جينفير لوبيز في عشاء رومانسي مع خطيبها اليكس رودريجرز

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

ساعات تفصلنا عن إطلاق iPhone 11.. تعرف على أبرز المفاجآت

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

فرار مئات السكان جراء اشتعال 140 حريقا في غابات أستراليا

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا