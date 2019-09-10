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أخبار البلد

فتح باب تلقي أسئلة جلسة اسأل الرئيس.. استعدادا للمؤتمر الوطني الثامن للشباب

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:05 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
أعلن المؤتمر الوطني للشباب عن بداية استقبال أسئلة جلسة "اسأل الرئيس"، والتي ستنعقد السبت المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة على هامش انعقاد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة.

ويتم توجيه الأسئلة عبر الموقع الإلكتروني askthepresident.net بدءا من اليوم، الثلاثاء الموافق ١٠ سبتمبر، وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق ١٣ سبتمبر، وهو موعد غلق باب توجيه الأسئلة.

يذكر أن جلسة "اسأل الرئيس" بدأت في المؤتمر الوطني الثالث والذي انعقد في مدينة الإسماعيلية في شهر أبريل عام ٢٠١٧، ومنذ ذلك الحين تكررت هذه الجلسة في مختلف المؤتمرات الوطنية للشباب نظرا لحيويتها وأهمية تواصل الرئيس مع المصريين والرد على تساؤلاتهم.

ويقوم المؤتمر الوطني الثامن للشباب على عدد من الجلسات النقاشية، وسوف يحضر المؤتمر ١٦٠٠ مدعو تمثل غالبيتهم من الشباب من مختلف فئات المجتمع، حيث يشارك فيه شباب البرنامج الرئاسي وعدد من شباب الجامعات وشباب رجال الأعمال وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية وشباب الأطباء وشباب السياسيين.

وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها عقب اطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.

وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر كان آخرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد ساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم والذي عقد منه نسختين حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها تنفيذ ملتقى الشباب العربي الأفريقي.

كما كان من توصيات المؤتمر الوطني إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

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