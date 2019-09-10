سيدات اليد بالأهلي تواجه هليوليدو في بطولة منطقة القاهرة

يواجه فريق كرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي فريق هليوليدو في السابعة من مساء اليوم.



وتقام المباراة على الصالة المغطاة بنادي هليوليدو، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.



واختتم فريق «سيدات يد » الأهلي تدريباته على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة أمس الاثنين؛ استعدادا لهذه المواجهة في ثاني مباريات البطولة.

