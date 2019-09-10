جواز السوشيال ميديا.. آراء صادمة للشباب.. شاهد

يبحث الكثير عن التعارف عن طريق السوشيال ميديا و الفيس بوك وهو اجدد وسائل التعارف للبحث عن شريك الحياة, من الطبيعي ان يكون الكثير يبحث عن التسلية او قضاء وقت فراغ ولكن التعارف عن طريق الانترنت اصبح اداة اكثر فاعلية للبحث عن الزواج, وتعتبر وسيلة كغيرها من وسائل التعارف.



رصدت عدسة صدى البلد اراء الشباب حول التعارف و الارتباط عن طريق السوشيال ميديا.



اكدت مريم عزت ان كل المعلومات على فيس بوك غير صحيحة و يستطيع اى شخص قول ما يريده و يكون اغلبها كذب تابعت قائله ان كثير من اصدقائها وقع فى مشاكل بسبب التعارف عن طريق السوشيال ميديا و غالبا يكون الكلام المقال غير ارض الواقع.



قال عمرو على احد المواطنين انه لايؤمن بفكرة التعارف و الارتباط عن طريق السوشيال ميديا و ان افضل الطرق للتعارف هى الطرق المعروفة بحيث اذا اراد شاب ان يتعرف على بنت يذهب لبيتها لخطبتها و يتم التعارف بتلك الطريقه افضل بحيث تكون الشخصية معروفه.



اوضح صالح احمد ان الفتاة التى تعطى رقمها لشاب تستطيع ان تعطيه لغيره و هكذا لا يكون التعارف صحيح و يمكن ان يكون حساب مزيف لبنت او احد الاصدقاء يقوم بخدعة



اشار محمد عصام الى قبوله فكره التعارف عن طريق السوشيال ميديا و لكن المهم مقابلة الشخصية التى يتحدث معها لان المحادثة وحدها لا تكفى و لكى يتم التعارف الصحيح و التعرف على الحقيقة و الكذب لايتم من المحادثة فقط و اذا حدث قبول يتم الارتباط الرسمى فالفيس بوك وسيلة كغيرها من وسائل التعارف .



اضاف هانى وهدان قائلا انه يرفض فكره الارتباط عن طريق السوشيال ميديا و لكنه يعرف الكثير من اصدقائه التى نجحت علاقاتهم عن طريق الارتباط من السوشيال ميديا.







