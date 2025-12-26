وفاة رئيس المراسم لزعيم كوريا الشمالية

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية وفاة كيم تشانغ-سون، الذي شغل منصب رئيس المراسم للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

من جانبه ، عبر زعيم كوريا الشمالية عن "تعازيه العميقة" في وفاته، وأرسل إكليلا من الزهور إلى النعش وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

واشار المصدر ذاته ، إلى أن كيم تشانغ-سون شغل مناصب مهمة في حزب العمال الحاكم وفي الدولة لفترة طويلة تحت "الرعاية الخاصة والمحبة والثقة العميقة من الرجال العظماء الذين لا نظير لهم".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية إنه "قدم مساهمة بارزة في الدفاع عن هيبة حزبنا وتعزيز الهيبة الخارجية للبلاد بصدقه وإخلاصه الثابتين".

جدير ذكره أن كيم تشانغ-سون، المعروف بكونه كبير مساعدي كيم جونغ-أون، شغل منصب رئيس المراسم، وكان له ظهور ملحوظ في مواقع دبلوماسية القمة مع الزعيم الكوري الشمالي.

وفي عهد الزعيم السابق الراحل كيم جونغ-إيل، والد الزعيم الحالي، عمل "كيم تشانغ-سون" أيضا في مكتب الأمانة