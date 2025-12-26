زعيم كوريا الشمالية يعلن خطة لبناء مصانع ذخائر جديدة

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن خطة لإنشاء مصانع ذخائر جديدة، في خطوة تهدف إلى رفع وتيرة إنتاج الصواريخ وتعزيز القدرات التصنيعية العسكرية للبلاد، مؤكدا أن تطوير هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لدعم قوة الردع الوطني.



وجاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها كيم على عدد من كبرى شركات تصنيع الذخائر، حيث اطلع على سير العمل ومعدلات إنتاج الصواريخ والقذائف خلال الربع الأخير من العام، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية، التي لم تكشف عن توقيت الزيارة أو مواقع المصانع.



وأشار كيم إلى أن القرارات المتعلقة بخطط التوسع في صناعة الذخائر ستُبحث خلال المؤتمر الحزبي المرتقب، مشددا على أهمية تحديث هذا القطاع من خلال إنشاء شركات جديدة لتلبية متطلبات قوات الصواريخ والمدفعية التابعة للجيش الشعبي الكوري.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الجولة رافقها عدد من كبار مسؤولي حزب العمال الكوري، في وقت تندرج فيه الزيارة ضمن التحضيرات لعقد المؤتمر التاسع للحزب المقرر مطلع العام المقبل.



وكانت وسائل الإعلام في بيونغ يانغ قد أفادت مؤخرا بأن كيم جونغ أون أجرى جولة تفقدية لغواصة نووية قيد الإنشاء ومزودة بصواريخ استراتيجية موجّهة.