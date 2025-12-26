قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللهم بك أصبحنا.. ردد أذكار الصباح الآن
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. ما الذي تخبئه نبوءات بابا فانجا لـ2026؟
تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية
شركة تسويق تبحث عن عرض خارجي لعمر سيد معوض.. وإسبانيا الوجهة الأقرب
البيت الأبيض: الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط في غزة الشهر المقبل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 26-12-2025
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن.. انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟
تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية
برعاية أمريكية.. تقدم غير مسبوق في المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1٪
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يعلن خطة لبناء مصانع ذخائر جديدة

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
فرناس حفظي

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن خطة لإنشاء مصانع ذخائر جديدة، في خطوة تهدف إلى رفع وتيرة إنتاج الصواريخ وتعزيز القدرات التصنيعية العسكرية للبلاد، مؤكدا أن تطوير هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لدعم قوة الردع الوطني.


وجاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها كيم على عدد من كبرى شركات تصنيع الذخائر، حيث اطلع على سير العمل ومعدلات إنتاج الصواريخ والقذائف خلال الربع الأخير من العام، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية، التي لم تكشف عن توقيت الزيارة أو مواقع المصانع.


وأشار كيم إلى أن القرارات المتعلقة بخطط التوسع في صناعة الذخائر ستُبحث خلال المؤتمر الحزبي المرتقب، مشددا على أهمية تحديث هذا القطاع من خلال إنشاء شركات جديدة لتلبية متطلبات قوات الصواريخ والمدفعية التابعة للجيش الشعبي الكوري.


وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الجولة رافقها عدد من كبار مسؤولي حزب العمال الكوري، في وقت تندرج فيه الزيارة ضمن التحضيرات لعقد المؤتمر التاسع للحزب المقرر مطلع العام المقبل.


وكانت وسائل الإعلام في بيونغ يانغ قد أفادت مؤخرا بأن كيم جونغ أون أجرى جولة تفقدية لغواصة نووية قيد الإنشاء ومزودة بصواريخ استراتيجية موجّهة.

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

