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تعليم

اعرف هاتدرس ايه .. تفاصيل نظام التشعيب الجديد المقرر تطبيقه في 2 ثانوي هذا العام

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:54 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
كشفت وزارة التربية والتعليم اليوم عن نظام التشعيب الجديد للمواد الدراسية المقررة على الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي 2019/2020 ، والذي يتشعب فيه الطلاب فقط للشعبتين العلمية والادبية دون اي اشارة لوجود تشعيبي علمي علوم وعلمي رياضة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالتفصيل ، نظام تشعيب المواد المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي في النظام الجديد المقرر تطبيقه هذا العام :

بالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع الكلي بالنسبة لــ (( الشعبة العلمية )) :

*اللغة العربية : درجتها الكبرى من 50 والصغرى من 25
*اللغة الاجنبية الاولى : درجتها الكبرى من 40 والصغرى من 20
*اللغة الاجنبية الثانية : درجتها الكبرى من 30 والصغرى من 15
*الرياضيات (جبر ، وتفاضل وحساب مثلثات) : درجتها الكبرى من 40 درجة والصغرى من 20 درجة

وتتمثل مواد التخصص للشعبة العلمية في :

*الفيزياء : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات
*الكيمياء : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات
*الاحياء : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات
*تطبيقات رياضية : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات
*المجموع الكلي من 280 والنجاح من 140 درجة

أما بالنسبة لطلاب (( الشعبة الادبية )) ، فقد اوضحت وزارة التربية والتعليم ان موادهم الاساسية المضافة للمجموع هي :

* اللغة العربية : درجتها الكبرى من 50 والصغرى 25
*اللغة الاجنبية الاولى : درجتها الكبرى من 40 والصغرى 20
*اللغة الاجنبية الثانية : درجتها الكلية من 30 والصغرى من 15
*الرياضيات (الجبر ، والتفاضل وحساب المثلثات) : درجتها الكبرى من 40 والصغرى من 20

أما مواد التخصص لشعبة ادبي فهي :

*التاريخ : درجته الكبرى من 30 والصغرى 15
*علم النفس والاجتماع : درجته الكبرى من 30 والصغرى من 15
*الجغرافيا : الدرجة الكبرى من 30 والصغرى 15
*الفلسفة والمنطق : الدرجة الكبرى من 30 والصغرى من 15
*المجموع الكلي من 280 والنجاح من 140

أما عن المواد الاساسية المشتركة بين الشعبتين والتي يمتحن فيها طلاب الصف الثاني الثانوي ولا تضاف للمجموع فهي :

*التربية الدينية : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10
*التربية الوطنية (المواطنة وحقوق الانسان) : درجتها الكبرى من 10 والصغرى من 5
*الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات : درجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10
*التربية الرياضية : درجتها الكبرى من 10 والصغرى من 5


أما عن مواد الأنشطة التربوية التي يختار منها طالب الصف الثاني الثانوي نشاطا واحدا يمارسه ويمتحن فيه عمليا نهاية كل فصل دراسي ولا تضاف درجاته للمجموع الكلي فبيانها كالتالي :

*التربية الفنية : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*التربية الموسيقية : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*الافتصاد المنزلي : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*الكشافة والمرشدات : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*المسرح والتمثيل : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*الصحافة والاذاعة : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*خدمة المجتمع وتنمية البيئة : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*النشاط العلمي والابداعي : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
* المطالعة والمكتبات : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5

وبالنسبة لمواد التربية المهنية التي يختار منها طالب الصف الثاني الثانوي مادة واحدة ويمتحن فيها عمليًا وتحريريا ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ، فبيانها كالتالي:

تكنولوجيا الصناعة : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10
تكنولوجيا الزراعى : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10
*تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10

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