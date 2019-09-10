اعرف هاتدرس ايه .. تفاصيل نظام التشعيب الجديد المقرر تطبيقه في 2 ثانوي هذا العام

كشفت وزارة التربية والتعليم اليوم عن نظام التشعيب الجديد للمواد الدراسية المقررة على الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي 2019/2020 ، والذي يتشعب فيه الطلاب فقط للشعبتين العلمية والادبية دون اي اشارة لوجود تشعيبي علمي علوم وعلمي رياضة.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالتفصيل ، نظام تشعيب المواد المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي في النظام الجديد المقرر تطبيقه هذا العام :
بالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع الكلي بالنسبة لــ (( الشعبة العلمية )) :
*اللغة العربية : درجتها الكبرى من 50 والصغرى من 25
*اللغة الاجنبية الاولى : درجتها الكبرى من 40 والصغرى من 20
*اللغة الاجنبية الثانية : درجتها الكبرى من 30 والصغرى من 15
*الرياضيات (جبر ، وتفاضل وحساب مثلثات) : درجتها الكبرى من 40 درجة والصغرى من 20 درجة
وتتمثل مواد التخصص للشعبة العلمية في :
*الفيزياء : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات
*الكيمياء : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات
*الاحياء : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات
*تطبيقات رياضية : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات
*المجموع الكلي من 280 والنجاح من 140 درجة
أما بالنسبة لطلاب (( الشعبة الادبية )) ، فقد اوضحت وزارة التربية والتعليم ان موادهم الاساسية المضافة للمجموع هي :
* اللغة العربية : درجتها الكبرى من 50 والصغرى 25
*اللغة الاجنبية الاولى : درجتها الكبرى من 40 والصغرى 20
*اللغة الاجنبية الثانية : درجتها الكلية من 30 والصغرى من 15
*الرياضيات (الجبر ، والتفاضل وحساب المثلثات) : درجتها الكبرى من 40 والصغرى من 20
أما مواد التخصص لشعبة ادبي فهي :
*التاريخ : درجته الكبرى من 30 والصغرى 15
*علم النفس والاجتماع : درجته الكبرى من 30 والصغرى من 15
*الجغرافيا : الدرجة الكبرى من 30 والصغرى 15
*الفلسفة والمنطق : الدرجة الكبرى من 30 والصغرى من 15
*المجموع الكلي من 280 والنجاح من 140
أما عن المواد الاساسية المشتركة بين الشعبتين والتي يمتحن فيها طلاب الصف الثاني الثانوي ولا تضاف للمجموع فهي :
*التربية الدينية : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10
*التربية الوطنية (المواطنة وحقوق الانسان) : درجتها الكبرى من 10 والصغرى من 5
*الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات : درجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10
*التربية الرياضية : درجتها الكبرى من 10 والصغرى من 5
أما عن مواد الأنشطة التربوية التي يختار منها طالب الصف الثاني الثانوي نشاطا واحدا يمارسه ويمتحن فيه عمليا نهاية كل فصل دراسي ولا تضاف درجاته للمجموع الكلي فبيانها كالتالي :
*التربية الفنية : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*التربية الموسيقية : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*الافتصاد المنزلي : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*الكشافة والمرشدات : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*المسرح والتمثيل : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*الصحافة والاذاعة : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*خدمة المجتمع وتنمية البيئة : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*النشاط العلمي والابداعي : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
* المطالعة والمكتبات : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
وبالنسبة لمواد التربية المهنية التي يختار منها طالب الصف الثاني الثانوي مادة واحدة ويمتحن فيها عمليًا وتحريريا ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ، فبيانها كالتالي:
تكنولوجيا الصناعة : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10
تكنولوجيا الزراعى : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10
*تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالتفصيل ، نظام تشعيب المواد المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي في النظام الجديد المقرر تطبيقه هذا العام :
بالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع الكلي بالنسبة لــ (( الشعبة العلمية )) :
*اللغة العربية : درجتها الكبرى من 50 والصغرى من 25
*اللغة الاجنبية الاولى : درجتها الكبرى من 40 والصغرى من 20
*اللغة الاجنبية الثانية : درجتها الكبرى من 30 والصغرى من 15
*الرياضيات (جبر ، وتفاضل وحساب مثلثات) : درجتها الكبرى من 40 درجة والصغرى من 20 درجة
وتتمثل مواد التخصص للشعبة العلمية في :
*الفيزياء : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات
*الكيمياء : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات
*الاحياء : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات
*تطبيقات رياضية : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات
*المجموع الكلي من 280 والنجاح من 140 درجة
أما بالنسبة لطلاب (( الشعبة الادبية )) ، فقد اوضحت وزارة التربية والتعليم ان موادهم الاساسية المضافة للمجموع هي :
* اللغة العربية : درجتها الكبرى من 50 والصغرى 25
*اللغة الاجنبية الاولى : درجتها الكبرى من 40 والصغرى 20
*اللغة الاجنبية الثانية : درجتها الكلية من 30 والصغرى من 15
*الرياضيات (الجبر ، والتفاضل وحساب المثلثات) : درجتها الكبرى من 40 والصغرى من 20
أما مواد التخصص لشعبة ادبي فهي :
*التاريخ : درجته الكبرى من 30 والصغرى 15
*علم النفس والاجتماع : درجته الكبرى من 30 والصغرى من 15
*الجغرافيا : الدرجة الكبرى من 30 والصغرى 15
*الفلسفة والمنطق : الدرجة الكبرى من 30 والصغرى من 15
*المجموع الكلي من 280 والنجاح من 140
أما عن المواد الاساسية المشتركة بين الشعبتين والتي يمتحن فيها طلاب الصف الثاني الثانوي ولا تضاف للمجموع فهي :
*التربية الدينية : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10
*التربية الوطنية (المواطنة وحقوق الانسان) : درجتها الكبرى من 10 والصغرى من 5
*الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات : درجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10
*التربية الرياضية : درجتها الكبرى من 10 والصغرى من 5
أما عن مواد الأنشطة التربوية التي يختار منها طالب الصف الثاني الثانوي نشاطا واحدا يمارسه ويمتحن فيه عمليا نهاية كل فصل دراسي ولا تضاف درجاته للمجموع الكلي فبيانها كالتالي :
*التربية الفنية : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*التربية الموسيقية : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*الافتصاد المنزلي : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*الكشافة والمرشدات : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*المسرح والتمثيل : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*الصحافة والاذاعة : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*خدمة المجتمع وتنمية البيئة : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
*النشاط العلمي والابداعي : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
* المطالعة والمكتبات : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5
وبالنسبة لمواد التربية المهنية التي يختار منها طالب الصف الثاني الثانوي مادة واحدة ويمتحن فيها عمليًا وتحريريا ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ، فبيانها كالتالي:
تكنولوجيا الصناعة : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10
تكنولوجيا الزراعى : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10
*تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10