اعرف هاتدرس ايه .. تفاصيل نظام التشعيب الجديد المقرر تطبيقه في 2 ثانوي هذا العام

كشفت وزارة التربية والتعليم اليوم عن نظام التشعيب الجديد للمواد الدراسية المقررة على الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي 2019/2020 ، والذي يتشعب فيه الطلاب فقط للشعبتين العلمية والادبية دون اي اشارة لوجود تشعيبي علمي علوم وعلمي رياضة.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالتفصيل ، نظام تشعيب المواد المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي في النظام الجديد المقرر تطبيقه هذا العام :



بالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع الكلي بالنسبة لــ (( الشعبة العلمية )) :



*اللغة العربية : درجتها الكبرى من 50 والصغرى من 25

*اللغة الاجنبية الاولى : درجتها الكبرى من 40 والصغرى من 20

*اللغة الاجنبية الثانية : درجتها الكبرى من 30 والصغرى من 15

*الرياضيات (جبر ، وتفاضل وحساب مثلثات) : درجتها الكبرى من 40 درجة والصغرى من 20 درجة



وتتمثل مواد التخصص للشعبة العلمية في :



*الفيزياء : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات

*الكيمياء : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات

*الاحياء : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات

*تطبيقات رياضية : درجتها الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15 درجات

*المجموع الكلي من 280 والنجاح من 140 درجة



أما بالنسبة لطلاب (( الشعبة الادبية )) ، فقد اوضحت وزارة التربية والتعليم ان موادهم الاساسية المضافة للمجموع هي :



* اللغة العربية : درجتها الكبرى من 50 والصغرى 25

*اللغة الاجنبية الاولى : درجتها الكبرى من 40 والصغرى 20

*اللغة الاجنبية الثانية : درجتها الكلية من 30 والصغرى من 15

*الرياضيات (الجبر ، والتفاضل وحساب المثلثات) : درجتها الكبرى من 40 والصغرى من 20



أما مواد التخصص لشعبة ادبي فهي :



*التاريخ : درجته الكبرى من 30 والصغرى 15

*علم النفس والاجتماع : درجته الكبرى من 30 والصغرى من 15

*الجغرافيا : الدرجة الكبرى من 30 والصغرى 15

*الفلسفة والمنطق : الدرجة الكبرى من 30 والصغرى من 15

*المجموع الكلي من 280 والنجاح من 140



أما عن المواد الاساسية المشتركة بين الشعبتين والتي يمتحن فيها طلاب الصف الثاني الثانوي ولا تضاف للمجموع فهي :



*التربية الدينية : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10

*التربية الوطنية (المواطنة وحقوق الانسان) : درجتها الكبرى من 10 والصغرى من 5

*الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات : درجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10

*التربية الرياضية : درجتها الكبرى من 10 والصغرى من 5





أما عن مواد الأنشطة التربوية التي يختار منها طالب الصف الثاني الثانوي نشاطا واحدا يمارسه ويمتحن فيه عمليا نهاية كل فصل دراسي ولا تضاف درجاته للمجموع الكلي فبيانها كالتالي :



*التربية الفنية : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5

*التربية الموسيقية : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5

*الافتصاد المنزلي : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5

*الكشافة والمرشدات : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5

*المسرح والتمثيل : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5

*الصحافة والاذاعة : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5

*خدمة المجتمع وتنمية البيئة : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5

*النشاط العلمي والابداعي : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5

* المطالعة والمكتبات : درجتها الكلية من 10 والصغرى من 5



وبالنسبة لمواد التربية المهنية التي يختار منها طالب الصف الثاني الثانوي مادة واحدة ويمتحن فيها عمليًا وتحريريا ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ، فبيانها كالتالي:



تكنولوجيا الصناعة : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10

تكنولوجيا الزراعى : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10

*تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات : ودرجتها الكبرى من 20 والصغرى من 10