جمبسوت أسود ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد زوجها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها، خلال الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الإعلامى رامى رضوان.



تألقت دنيا فى الصورة بإطلالة كلاسيك، مرتدية جمبسوت أسود ذا أكمام مكشوفة، وتميز التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة وعدم المبالغة.



واعتمدت دنيا فى على خصلات شعرها القصيرة، فيما اختارت مكياج جذاب يرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها وطلاء شفاه باللون الأحمر، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة.



